韓檢:9日當面訊問朴槿惠計畫破局

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調查總統閨蜜親信崔順實壟斷國政醜聞案的南韓獨立檢察組今天公開表示，原定於9日對總統朴槿惠進行的當面調查計畫告吹。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，今天稍早，朴槿惠的辯護律師團通知獨檢組表示，朴槿惠不接受原計劃於9日進行的當面調查，並透露日後將繼續與獨檢組協調調查日期。

對此，獨檢組相關人士就朴槿惠律師團單方面「通知」表示遺憾，並表示目前暫未決定是否會繼續協商調查日期。

南韓一家電視台7日報導指出，獨檢組將於9日對朴槿惠進行當面調查，消息一經報導，青瓦台方面公開譴責獨檢組洩露相關資訊，並且提出強烈抗議。

同時，朴槿惠的律師團也抗議獨檢組一直洩露調查相關事宜，甚至提供調查紀錄和證據給媒體。

對於朴槿惠拒絕9日接受獨檢組當面訊問，獨檢組第一時間反應相當克制，但難掩遺憾與不快。1060208

(中央社)