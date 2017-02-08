川普旅行禁令抗告 兩造律師提辯

我要評比

美國3名聯邦上訴法院法官今天晚上審問代表司法部和華盛頓州的律師，考量是否解除全美國對總統川普旅行禁令的封阻。

因為倉促安排聽審會，司法部律師佛蘭特傑（August Flentje）和華盛頓州首席檢察官普賽爾（NoahPurcell）以電話方式進行辯論，並在法院網站進行網路直播，聽眾可聽到各方律師的辯詞。

法官反覆詢問佛蘭特傑，政府是否有任何證據可指出旅行禁令實有必要，或暫停禁令會傷害國家安全。對於佛蘭特傑主張州沒有立場提告，及斷定法院沒立場檢視總統有關國家安全的決定，法官們表示質疑。

普賽爾面臨來自法官克里夫頓（Richard Clifton）提問，他說他沒必要接受州的辯稱，指禁令出於宗教歧視，因為禁令並未對準住在那些國家的絕大多數穆斯林。

普賽爾辯稱，提告的州無需展示所有穆斯林受影響，僅需提出禁令「部份出於意欲傷害穆斯林」。

根據法新社，專家認為，恢復禁令主張面臨艱難奮戰。

匹茲堡大學法學教授赫爾曼（Arthur Hellman）說，儘管不確定法官會傾向那一方，但如果法官支持政府方，他會很驚訝。

赫爾曼說：「佛蘭特傑的確在許多答詢上有麻煩，我不認為他的答覆令問問題的法官滿意。」

「他似乎準備不足，並不符我對代表美國政府律師的期待。」

川普的行政命令禁止所有難民120天不准入境，另來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門的人民90天禁入美。敘利亞難民則永不得入境美國。

法院發言人表示，上訴法院可能本週稍晚作出裁決。（譯者：中央社羅苑韶）1060208

(中央社)