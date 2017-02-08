年金將被砍 退休老師：我想回任或代課

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蔡英文總統宣布年金改革是重中之重，公教人員將首波受到最大衝擊，已有不少退休教師開始詢問回任可能性。台中教育局長彭富源表示，回任必須重新參加並通過開缺學校的甄試，但青年代表質疑退休教師回校兼課，將排擠年輕人的工作機會。

根據聯合新聞網報導，對於政府推行年金改革的未來變動，台中市有些退休教師心存悲觀，已開始探詢是否能重返教職。

4年前退休的林姓教師表示，滿55歲退休時家裡經濟還不錯，但前年先生出車禍，加上2個孩子尚在大學就讀，未來年金被砍，恐怕無法支付生活開銷，希望能有機會回任。

吳姓教師也是55歲退休，她說很後悔退休，由於離婚後獨自撫養兒女，擔心年金日漸減少會影響生活。如果可以，她也寧願重執教鞭。

對此，台中教育局長彭富源表示，退休教師有教師證，回任得重新參加開缺學校的教師甄試，只要通過就可以。且退休教師回校兼代課並不違法，教育局會尊重各校自主，不會過度干涉。

不過，青年代表稱，退休教師月領6到7萬不等，回校代課每月上限可領3.2萬元，這樣會占去年輕人的工作機會。

(中時電子報)