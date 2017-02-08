彭于晏《乘風破浪》扮老 影評：2016最具實力
彭于晏主演的電影《乘風破浪》目前正在大陸上映，連續1周蟬聯上座率第一，票房突破7億元人民幣大關。今天電影公司公佈彭于晏的老妝劇照，銀髮佝僂的外表，仍不失帥氣，多位影評人給予高度肯定，認為他是「2016年度最具實力青年男演員」、「在角色塑造以及對角色的付出上，遠超很多演員」。
在《乘風破浪》片中，鄧超飾演的賽車手「徐太浪」意外回到1998年的亭林鎮，遇到還是年輕人的父親「徐正太」彭于晏，以及母親「小花」趙麗穎，以及「正太幫」的熱血青年們，大家一起懲惡揚善、攜手制霸亭林鎮；闖過許多奇幻的經歷、重返現實後，「徐太浪」對自己的身世有了更多的瞭解，也與老了近30歲的父親之間有了更多諒觸與包容。
網友普遍反應，當化了老妝、銀髮佝僂的「徐正太」彭于晏現身時，一開始還認不出來，但發現是彭于晏時，忍不住驚呼、驚豔，認為彭于晏的老妝造型很有味道：「別看那麼滄桑邋遢，但細看還是很帥。」也有網友稱：「彭于晏是真的帥，不是耍帥的那種，演老人時神態動作都是老年人的樣子。」
大陸微博知名大V「作業本」讚美：「我成為彭于晏的粉絲。」知名影評人「桃桃淘電影」也對彭于晏給予高度評價：「彭于晏在角色塑造以及對角色的付出上，遠超很多演員。」
(旺報)
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