屏縣長選舉文宣案遭判刑 張雅屏：有立場的正義不正義
國民黨副秘書長張雅屏，8日針對高等法院高雄分院判決，在他擔任屏東縣黨部主委時，於103年縣市長選舉輔選期間，因文宣構成「誹謗」及「意圖使人不當選而散布謠言」之判決，表示對司法立場不公，非常遺憾，認為「有立場的正義不正義」，將力爭清白、上訴到底。
張雅屏強調，他在擔任屏東縣黨部主委時，在103年地方選舉輔選期間，收到檢舉擬參選縣長的潘孟安與地方民代有緋聞，經多方查證後，才依據人證及書證，交代製作文宣、予以質疑，卻因此遭偵辦、收押、起訴乃至判刑，創下我國憲政首例，此為嚴重的民主倒退，台灣司法竟甘願向當權者輸誠討好，令人難以置信。
張雅屏強調，二審已向法官提出新證據，足以證實本案確實係經合理查證。如今判決仍有罪，令人費解也不能接受。反觀同類案件，103年南投縣長選舉時，林明溱受民進黨南投縣長部主委公開表示涉及緋聞，僅以「有地方人士作證確有聽聞」，南投地方法院104年度訴字第170號刑事判決無罪，後經二審與三審最終以無罪定讞。顯見司法標準藍綠不一，本案判決顯有政治立場之嫌。
張雅屏委任律師李宜光指出，過往的選舉誹謗案例中，曾有明顯散布不實謠言，污衊馬前總統「全家都有美國護照」，但是法院均認定應受言論自由保障。相對於此，張雅屏在查證過後，對時任立委的屏東縣長候選人潘孟安之緋聞進行質疑，竟遭判刑，恐怕難謂符合最高法院先前判決意旨。
張雅屏強調，在羈押與一審時感謝黨中央力挺因公遭到政治打壓之同仁。會堅持上訴到底，力抗政治辦案。這不只是捍衛自己的清白，更是捍衛台灣司法依法判案，不受政治力干擾的空間。
(旺報)
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