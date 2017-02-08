蓄鬍遭禁飛 南韓機師告贏韓亞航空

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南韓一名機師今天打贏與所任職公司韓亞航空（Air Asiana）的蓄鬍法律戰，法院判決，韓亞航空禁止蓄鬍是不公平且構成歧視的規定。

南韓第2大航空韓亞航空這名機師2014年遭禁飛一個月，理由是違反公司政策留了鬍子。他在剃掉鬍子獲准返回工作崗位。

首爾高等法院推翻下級法院先前支持韓亞航空的裁決，表示這項僅針對南韓籍員工的政策不合法。

高院指出：「韓亞航空表示員工必須保持儀容整潔，但沒有證據顯示蓄鬍會讓人看來不具信任感或邋遢。」

高院並說：「只對南韓員工實施這項禁令是國籍歧視。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060208

(中央社)