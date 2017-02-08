阿富汗北部賑災 紅十字會人員遭IS殺害

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阿富汗政府官員說，疑似伊斯蘭國（IS）的武裝分子今天在北部殺害至少6名國際紅十字會（ICRC）員工。他們當時正運送補給物資到暴風雪侵襲的地區。

國際紅十字會指出，6名員工在動盪的朱茲詹省（Jowzjan）遇害，但未公布他們的國籍。

紅十字會發言人對法新社說：「我們可證實，在朱茲詹省有6名同仁遇害、2人失蹤。我們感到震驚並非常難過。」

朱茲詹省長阿吉齊（Lotfullah Azizi）告訴路透社，這些救援人員遇襲時，他們的車隊正運送補給物資前往發生雪崩的地區，途中遇到疑似伊斯蘭國的武裝分子襲擊。（譯者：中央社羅苑韶）1060208

(中央社)