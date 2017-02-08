亞洲自由車場地錦標賽 中華隊添4銀
中華自由車隊參加在新德里舉辦的2017年亞洲自由車場地錦標賽，繼日前女子青年組摘銀後，今天男子組再為台灣摘下4銀。
中華隊於6日起在印度新德里參加2017年亞洲自由車場地錦標賽，參加男子青年組的黃健彰卯足全力，一度領先所有選手高居第一，但後來因體力不繼，被南韓選手追過，但仍在最後一圈奮力搶分，結果拿下中華隊男子組首面銀牌。
黃健彰告訴中央社記者，他很開心努力終於有了結果，覺得今天的表現比預期還好。
在黃健彰之後，陸續又有陳建州、曾至鴻、蕭世鑫分別在男子菁英組領先計分、男子青年組1公里個人計時賽和男子菁英組1公里個人計時賽分別摘銀。
加上邱靜雯、陳靖雲6日在女子青年組競速賽聯手摘銀，中華隊迄今總共拿下5面銀牌，表現傑出。
中華隊總教練徐瑞德表示，今天的選手都努力達到最佳表現，突破了個人的成績。
為了替國家爭光，徐瑞德指出，選手們在賽前都努力調整好體能和速度，教練也都做好選手們上場前的心理建設，並讓選手掌握競爭對手的能力特性，擬定攻擊策略，他很高興多名選手今天都能有好的表現，為台灣摘銀。
他也希望未來幾天，中華隊參賽選手都能突破個人成績，為台灣摘下獎牌。1060208
(中央社)
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