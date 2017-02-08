法國製藥巨擘賽諾菲 Q4淨利成長逾1倍

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法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi SA）周三公布去年第4季財報，淨利由前年同期的3.34億歐元，劇增逾1倍至7.9億歐元；營收年成長3％達88.7億歐元。賽諾菲預期今年業務每股盈餘（排除收購和剝離衝擊不計）不是穩定成長，就是受匯率不斷波動影響下滑多達3％。

(工商)