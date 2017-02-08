土耳其去年12月工業生產年增1.3％

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土耳其統計局周三公布，土耳其去年12月工業生產經日曆調整後，較前一年同期攀升1.3％，優於市場預期的年增1％。不過與前月相比，去年12月工業生產經日曆和季節調整後月減0.2％。去年12月礦業產出年減7.5％，但製造業產出攀升1.3％。

(工商)