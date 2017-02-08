屢遭美課徵反傾銷稅 陸商務部：除抹黑外沒實際意義
針對近期中美間的貿易摩擦，大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍8日在北京表示，美國有些裁定的案件稅率相當高，「除了抹黑中國外沒有任何實際意義」，盼通過對話機制予以有效管控。
據《中新社》報導，對於美國今年以來，連連對大陸進口的包含大型洗衣機、不鏽鋼板帶材等商品上進行反傾銷、反補貼的「雙反」終裁，且在不鏽鋼板帶材上裁定祭出高達63.86%-76.64%的反傾銷稅率和75.6 %-190.71%的反補貼稅率。王賀軍就指出，美國裁定的案件稅率過高，「除了抹黑中國外沒有任何實際意義」，並且「我們已多次表達關切，要求美方盡快糾正。」
據大陸官方數據顯示，2016年，美國對大陸進口產品共發起20起貿易救濟調查，涉案金額總計37億美元。
(旺報)
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