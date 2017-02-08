寒流報到 合歡山降雪

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入冬首波寒流報到，冷空氣前緣水氣配合高山低溫，合歡山今天晚間開始飄雪，可望持續到明天，有民眾第一次上山就等到降雪，很開心。

入冬最強寒流明天報到，低溫探攝氏10度以下。中央氣象局表示，水氣今天晚間接近，入夜到明天清晨合歡山有機會下雪，吸引民眾上山等雪，提早抵達的前緣水氣遇上高山低溫，合歡山晚間9時多果真開始降雪，地面已可見明顯積雪，且雪花愈飄愈多。

賞雪民眾陳韋成說，得知合歡山有機會降雪，今天特地與朋友從桃園出發，要到合歡山等雪、賞雪，大約下午4時多抵達，等到晚間9時多終於遇到下雪，第一次到合歡山等雪就如願等到降雪，非常開心，將待到明天降雪結束，積雪融化後才下山。

公路總局宣布，省道台14甲線18公里處翠峰到41公里處大禹嶺路段，今天晚間9時到明天上午7時實施預警封閉，並視天候及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。部分民眾趕在交通管制前抵達武嶺停車場，目前約15輛汽車滯留，民眾等著賞雪、玩雪。

氣象局表示，明天水氣充足，若是配合低溫，合歡山有機會下雪，不過，週五開始天氣轉乾冷，降雪機率不高。1060208

(中央社)