大陸電視台腐敗案 華誼兄弟等涉行賄

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中國大陸江蘇衛視2015年爆發腐敗案，陸媒揭露，包括華誼兄弟等知名的娛樂傳媒公司在內約30家公司涉及行賄，節目採購主任非法收賄人民幣840多萬元。

財經雜誌報導，江蘇省廣播電視總台前任台長周莉去年11月24日被帶走調查。當時，這個消息引起不小議論。

周莉任內打造出「非誠勿擾」等多個知名節目，大幅提升江蘇衛視的廣告收入。有媒體人在社群平台上表示，原以為周莉已經躲過了2015年的反腐調查，沒想到又被帶走問話。

綜合澎湃新聞與直面傳媒今天報導，2015年1月底江蘇廣電系統腐敗案爆發，時任總台衛視頻道採購部副主任江紅接受約30家影視公司行賄，非法收受賄賂840多萬元（約新台幣3780萬元）。

檢方指控，華誼兄弟傳媒有限公司為謀取利益，發行人行賄江紅現金人民幣44萬元。

行賄金額最多的是東陽紫駿輝煌影視文化傳媒有限公司、東陽紫駿長河影視文化傳媒有限公司兩家影視公司負責人。2010年6月至12月間，他送給江紅現金65.8萬元。

其餘涉案公司的行賄金額從5萬到50萬元不等。1060208

(中央社)