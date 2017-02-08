松山贏球不見喜色 賽後持續操練

HBL松山高中今天以82比70擊敗南湖高中，在準決賽拿下4連勝，但教練黃萬隆臉上沒有喜色，賽後他召集球員加強操練，原來是他最在意的態度問題，球員沒有表現好。

105學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽，今天持續在新莊體育館、板橋體育館兩地開打。

在南湖高中與松山高中的比賽中，松山半場就領先達兩位數，終場以82比70擊敗南湖，但松山教練黃萬隆對子弟兵的表現卻不滿意。

在比賽結束後，黃萬隆召集球隊加緊操練，不論是體能、戰術，都毫不馬虎地跑完，結束後還「閉關」和球員「溝通」了許久。

黃萬隆表示，3天密集的比賽下來大家都累了，不只松山如此，南湖也是，在這樣的情況下，兩邊要比的就是意志力、潛力、凝聚力，甚至是領導力，他手上的大將高國豪昨天打得太high，今天體力受到影響，又只靠蠻力打球，讓他不太滿意。

黃萬隆提到，今天球隊的溝通不好，防守上出現漏人的情況，這在比賽緊要關頭非常地「傷」，所以才會在賽後要大家跑戰術時，也特別要求大家要喊出來。

黃萬隆說，今天板凳席上大家都在看戲，其實即便在板凳上，也要幫忙提醒，越是關鍵的時刻，越要場上場下一條心，這點他會再提醒球員。1060208

(中央社)