諷柯文哲「擦屁股擦太久」 姚文智再批：沒道理讓他連任

姚文智(圖右)今受訪時又針對柯文哲(圖左)施政發表看法，指出其民調6都墊底，「沒有道理讓柯直接連任。」(中時資料照，合成)

有意角逐下屆台北市長的民進黨立委姚文智，日前談論大巨蛋議題時砲火猛烈，直批柯文哲「擦屁股擦太久」。今（8）日姚文智受訪時又針對柯文哲施政發表看法，指出其民調6都墊底，「沒有道理讓柯直接連任。」

港媒《中評社》報導，姚文智今受訪時表示，柯文哲民調是6都最後一名，雖不盡人意，但仍有時間努力；不過民進黨也要思考在首都的發展。

上屆台北市長選舉，民進黨採兩階段模式整合，與柯文哲合作；而針對2018年的選戰，姚文智進一步指出，民進黨不能只寄望柯文哲民調回升，該有責任做好準備，未來如何整合還有時間，但沒有道理讓柯直接連任。

至於，前立委沈富雄日前稱，以柯文哲目前政績，若國、民兩黨都推不出一個人取代，「兩個黨是變成笑話。」姚文智則低調回應，「先不要回答，現在還這麼早。」認為這些都是民進黨應思考的問題。

(中時電子報)