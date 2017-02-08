2016年中俄貿易額達695.3億美元

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大陸駐俄羅斯大使李輝8日表示，2016年中俄貿易額達到695.3億美元，大陸繼續保持俄第一大貿易夥伴國地位。

李輝8日參加在莫斯科舉行的俄中雙邊企業家理事會2016年年會。他表示，2016年中俄兩國經貿合作企穩回升，取得了積極成績。據中國海關統計，2016年中俄貿易額達到695.3億美元，同比增長2.2%。中國繼續保持俄第一大貿易夥伴地位。

李輝說，中俄經貿合作正呈現出積極發展的良好態勢。農產品合作成為兩國務實合作新亮點。未來雙方將繼續加快推進大型能源、跨境基礎設施、交通走廊等戰略性大項目。他說，中俄雙方還將完善機制，為兩國中小企業直接對接搭建金融、法律和信息等服務平台。此外，雙方還將繼續削減貿易壁壘、放寬市場准入機制，為兩國經貿合作提供更多制度性安排。

(旺報)