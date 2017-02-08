國際紅十字會6職員疑遭IS殺害

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昨天在阿富汗首都喀布爾最高法院門口發生汽車炸彈攻擊事件，有20人死亡。他們的親人今天為受難者舉行葬禮。（圖／美聯社）

據法新社報導，6名國際紅十字會職員在阿富汗北部被殺害，可能是伊斯蘭國武裝份子所為，這讓外界對於國際救難組織人員在當地的安全極為擔憂。

報導說，事件發生地點在阿富汗北部焦贊省(Jowzjan)，這6名國際紅十字會職員是阿富汗國籍，他們的車隊車隊在前往當地發送救援物資時遭到攻擊，車隊由3名司機與5名專家組成，其中6人死亡，另2人下落不明。

目前尚無組織承認發動襲擊，塔利班武裝組織否認與這起事件有關。當地警方指出,，事件發生地有許多活躍的伊斯蘭國的武裝分子。

國際紅十字會主席毛雷爾(Peter Maurer)表示，國際救援組織人員遭殺害是重大慘案，而且看來他們是針對國際慈善機構而來。

此外，有一名炸彈客阿富汗東部帕克蒂亞省被攔查時引爆炸彈，造成兩名平民死亡,，一名警員受傷。

昨日阿富汗首都喀布爾的最高法院外，也發生自殺式炸彈襲擊。造成至少20人死亡，40餘人受傷。

(中時電子報)