俄媒：中國最新武裝力量 4百戰艦 　

我要評比

中國空軍戰機群。（圖取自大陸軍網）

中國陸軍83式152毫米自走加農砲群。（圖取自大陸網站）

遼寧艦航母編隊演訓。（圖取自大陸網站）

根據俄羅斯《獨立軍事評論》周報報導，中國軍事預算達1350億至1500億美元，而且還有不斷增長的趨勢。國防預算的多少在一定程度上反映了國家武裝力量的現狀。中國最新三軍武裝力量如下：

●共軍有400艘戰艦

新浪網引述《獨立軍事評論》報導，針對在黃海、東海和南海的敵對勢力，中國能夠拿出3個戰役軍團—3個艦隊：北海艦隊、東海艦隊和南海艦隊。它們的編成內共有6個不同級別潛艇分艦隊，7個水面作戰艦艇分艦隊（不包括掃雷艦和保障艦艇）。

中國海軍共有23萬名軍人，其中1萬人是海軍陸戰隊。中國海軍列裝了至少6艘核潛艇（不同型號），約80艘各種類型的柴電潛艇，1艘航母（遼寧艦），49艘護衛艦，32艘驅逐艦，86艘登陸艦，39艘掃雷艦，約400艘岸防艦。

海軍航空兵共有至少685架飛機和43架直升機。

報導稱，上述數字是存在爭議的，因為關於中國武裝力量的準確公開資訊是不存在的。

●陸軍150萬人

中國陸軍共有130-150萬人。編成內含21個諸兵種合成集團軍、1個空降軍、陸軍航空兵、獨立部隊和兵團（包括山地步兵旅）、通信兵、三防兵、工程兵等。裝備約1萬輛坦克、約6000輛戰鬥裝甲車輛、以及自行和牽引火砲、防空兵器。

●空軍有4000軍機

中國空軍人數達47萬（其中包括防空部隊約20萬人）。裝備4000多架飛機，其中包括約120架遠程轟炸機、1230架殲擊機。此外，中國空軍還有約1000架直升機。除其它型號外，防空兵還列裝了S-300（各種改型）防空導彈系統及其中國國産類似型號（HQ-9）、山毛櫸-M3類似型號、無線電電子戰系統。

(中時電子報)