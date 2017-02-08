林奏延下台真相 王鴻薇：長照也要分藍綠

衛福部長今日交接，林奏延下台由陳時中接任，但有媒體報導是因為長照問題，讓王鴻薇批評民進黨連長照也要分藍綠。(鄭任南攝)

王鴻薇在臉書上批評民進黨連長照也要分藍綠。(取自王鴻薇臉書)

行政院2月3日公布內閣改組名單，衛福部長林奏延僅就任8個月就下台，有媒體報導是因為長照試點的問題，讓台北市議員王鴻薇批評，這政黨真的要鬥成這樣，血液要分藍綠，長照要分藍綠，老人也要分藍綠。

衛福部長林奏延下台，改由前衛生署副署長陳時中接任，雖然原因眾說紛紜，但是有媒體報導主因是衛福部推動長照2.0試點，9個縣市有5個點不是民進黨執政縣市所導致，讓台北市議員王鴻薇感慨，林奏延的下台又是一場赤裸裸的藍綠鬥爭。

長照是總統蔡英文競選時的重要政見之一，但是9個試辦點中，台北、台東、花蓮、新北、南投等5個縣市都不是民進黨執政縣市，媒體報導綠營執政縣市因此不滿，最後林奏延還得打給某些地方首長道歉。

林奏延的黯然下台，讓王鴻薇感嘆這又是一場赤裸裸的藍綠鬥爭，就和逼退血液基金會的葉金川一樣，她也批評民進黨「真的要鬥成這樣，血液要分藍綠，長照要分藍綠，老人也要分藍綠。」

(中時電子報)