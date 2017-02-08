林奏延下台真相 王鴻薇：長照也要分藍綠
行政院2月3日公布內閣改組名單，衛福部長林奏延僅就任8個月就下台，有媒體報導是因為長照試點的問題，讓台北市議員王鴻薇批評，這政黨真的要鬥成這樣，血液要分藍綠，長照要分藍綠，老人也要分藍綠。
衛福部長林奏延下台，改由前衛生署副署長陳時中接任，雖然原因眾說紛紜，但是有媒體報導主因是衛福部推動長照2.0試點，9個縣市有5個點不是民進黨執政縣市所導致，讓台北市議員王鴻薇感慨，林奏延的下台又是一場赤裸裸的藍綠鬥爭。
長照是總統蔡英文競選時的重要政見之一，但是9個試辦點中，台北、台東、花蓮、新北、南投等5個縣市都不是民進黨執政縣市，媒體報導綠營執政縣市因此不滿，最後林奏延還得打給某些地方首長道歉。
林奏延的黯然下台，讓王鴻薇感嘆這又是一場赤裸裸的藍綠鬥爭，就和逼退血液基金會的葉金川一樣，她也批評民進黨「真的要鬥成這樣，血液要分藍綠，長照要分藍綠，老人也要分藍綠。」
(中時電子報)
文章來源：王鴻薇臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。