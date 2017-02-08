67歲男星中風2年零收入 嘗盡人情冷暖「悔沒存錢」
昔日港片「四大惡人」63歲男星李兆基，日前被揭露近況，2年前因為中風入院，只好暫停所有工作，今(8日)柱著拐杖接受媒體訪問，更坦言自從生病沒收入，經濟一直有困難，過年前還因為繳不出房租，險些流落街頭，幸好有導演劉寶賢出手相助，順利渡過難關。
兄弟背景出身的李兆基，個性見義勇為，藝人也時常找他幫忙，如今生病，李兆基坦言不願意麻煩人，與圈內朋友斷絕聯繫，就怕人家以為他要借錢，更自爆有一位藝人欠他20萬港幣，也沒想過跟對方討回，「他想還自然會還，我現在過得一日是一日。」
李兆基因為中風入院，嘗盡人情冷暖，但他沒半點怨言，反而希望認識他的朋友趁有能力就存錢，否則就會像他一樣，「這個也是我最失敗的地方，賺到錢的時候沒有存。」
李兆基亦對曾經幫助過他的人感念在心，感謝麥家琪、羅家英、杜琪峯、劉寶賢等人曾出手相助，現在最希望能順利申請到公屋，稍微減輕經濟壓力。
(中時電子報)
關鍵字：李兆基、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。