67歲男星中風2年零收入 嘗盡人情冷暖「悔沒存錢」

67歲李兆基因中風緣故，需靠拐杖行走。(取自網路、東網)

李兆基後悔以前沒存錢。(取自東網)

昔日港片「四大惡人」63歲男星李兆基，日前被揭露近況，2年前因為中風入院，只好暫停所有工作，今(8日)柱著拐杖接受媒體訪問，更坦言自從生病沒收入，經濟一直有困難，過年前還因為繳不出房租，險些流落街頭，幸好有導演劉寶賢出手相助，順利渡過難關。

兄弟背景出身的李兆基，個性見義勇為，藝人也時常找他幫忙，如今生病，李兆基坦言不願意麻煩人，與圈內朋友斷絕聯繫，就怕人家以為他要借錢，更自爆有一位藝人欠他20萬港幣，也沒想過跟對方討回，「他想還自然會還，我現在過得一日是一日。」

李兆基因為中風入院，嘗盡人情冷暖，但他沒半點怨言，反而希望認識他的朋友趁有能力就存錢，否則就會像他一樣，「這個也是我最失敗的地方，賺到錢的時候沒有存。」

李兆基亦對曾經幫助過他的人感念在心，感謝麥家琪、羅家英、杜琪峯、劉寶賢等人曾出手相助，現在最希望能順利申請到公屋，稍微減輕經濟壓力。

(中時電子報)