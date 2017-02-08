女大生懷孕說男友沒內射 醫：避孕失敗率25％

20歲女大生小嵐，外貌秀麗漂亮、課業成績優秀，在學校很活躍，最近月經長達2個月沒報到，一開始以為期末考壓力太大，不以為意，後來出現噁心嘔吐，到婦產科檢查，竟已懷孕10週，懷疑醫師看錯，「怎麼可能？我男朋友從來沒有射精在裡面啊？」

奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫指出，其實小嵐這種情況並不少見，很多人都誤以為即使不戴套，在體外射精就算避孕成功，然而，根據統計，這種避孕方式有25%失敗率，不正當避孕措施，導致非預期懷孕，不只當事人錯愕，可能導致後果，也實非婦產科醫師樂見。

徐英倫說，避孕方式有十分多種，可針對每位女性個別需求，選擇適合的防護措施。最有效的當然是男性或女性結紮手術，幾乎可以百分之百避免懷孕，但是這項不可逆的避孕方式，一旦選擇，未來可能失去再懷孕的能力。

然而，子宮內避孕器其實和結紮手術有相近的效果，這點是常常被忽略的，它可以移除後恢復生育功能，堪稱暫時性的結紮。效果再次一等的，則是賀爾蒙類避孕，如長期服用的口服避孕藥、事後丸、避孕貼片、避孕環等。

醫師強調，再怎麼說，保險套還是比安全期推算法、體外射精、殺精藥等這些方式有效，安全期、體外射精以及殺精藥等避孕方式，都有高達25%失敗率，實在不值得信賴。

他說，有些人不喜戴套是認為會減低快感，他建議可以考慮賀爾蒙類的口服藥、貼片、甚至子宮內避孕器。口服避孕藥及子宮內避孕器額外還有調經、降低未來卵巢癌、子宮內膜癌的好處，建議和婦產科醫師諮詢利弊，找出最適合自己的避孕方式。

(中時)