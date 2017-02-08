藍中常委批挺同婚葬送黨 前青年團長：黨從根爛起
國民黨8日召開中常會，會議中聚焦同婚議題，中常委呂學樟於會上抨擊黨籍立委許毓仁挺同婚，讓國民黨在同性婚姻議題「輸到脫褲」，前國民黨青年團總團長林家興在臉書上表示，葬送國民黨的形象跟支持度，半數以上的中常委恰恰要負很大責任；林家興稱，許毓仁入黨才多久，葬送國民黨輪得到他？講這種話真的很好意思。
國民黨不分區立委許毓仁屬該黨黨團中極少數支持同性婚姻者。中常委姚江臨、黃志雄今日要求黨中央，對同性婚姻議題必須明確定調，黨中央定調後，黃志雄說「黨團哪一個不敢配合的話就試試看，許毓仁也好，任何一個不分區委員，開除就開除！國民黨就已經輸的這麼淒慘還怕什麼呢！」
對此，林家興對黨內中常委不以為然地表示，大老跑去九三閱兵的時候，這些人護航，因為有共同利益；紀念六四事件的時候，這些人沈默，因為不敢觸怒對岸；青年支持率下降，這些人檢討青年部門，因為看不見原因是自己。
林家興說，黨主席這些年來來去去，中常會卻差不多都是同一批人，就可窺見這個黨的問題不是誰當主席，而是根本從根爛起。這也是歷任主席都有意無意弱化中常會決策機制的原因。
林家興感嘆，檢討年輕人最會，繼續與整個青年世代為敵；文化與權力結構不改，誰當黨主席都一樣。
(旺報)
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