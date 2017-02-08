雲南魯甸地震 民眾表示震感強烈

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中國大陸雲南省昭通市魯甸縣今天發生規模4.9地震，震源深度僅10公里，已知有2人受傷，民眾表示震感強烈。

中新社報導，今天晚上7時11分，雲南魯甸西南23公里發生規模4.9地震，有昭通市民表示，「震感強烈，在高層建築中晃動明顯，搖晃了約7、8秒。」

截至晚上8時30分，當地已接到2起因地震受災報告。雲南省地震局也已派出30人專家組趕赴災區。

2014年8月3日魯甸曾發生規模6.5地震，共造成617人死亡，112人失蹤，3143人受傷，受災總人口超過100萬。1060208

(中央社)