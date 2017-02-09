吳亞馨斷開嫩男友 驚爆熱戀李聖傑
33歲女星吳亞馨，去年結束與小6歲香港男星狄易達交往1年多姐弟戀，感情空窗不過半年，今(8日)被媒體驚爆熱戀43歲歌手李聖傑，兩人被直擊在拉麵店開心用餐，關係曖昧。
據《ETtoday》報導，吳亞馨今晚被直擊戴著黑框眼鏡與一名高大男子赴拉麵店用餐，兩人席間有說有笑，互動熱絡，仔細一看男子竟是以《痴心絕對》走紅歌壇的李聖傑。最後吳亞馨更搭上李聖傑的車離去，關係相當曖昧。
感情空窗半年的吳亞馨，2天前才在臉書寫下「未來的道路還很長⋯有些人有些事⋯不值得你花更多的心思去在意。回頭一看⋯身邊還是有真正愛你在乎你的人⋯珍惜身邊所有⋯才是有價值的事⋯❤」加上又被直擊與李聖傑曖昧用餐，疑似悄悄有了新戀情，不過當事人雙方尚未回應。
(中時電子報)
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