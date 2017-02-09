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安徽銅陵大爆炸，巨大火光照亮夜空。（圖取自微博）

安徽銅陵大爆炸，傷亡不明。（圖取自微博）

據大陸官方中國之聲8日晚間報導，晚上10點45分左右，銅陵發生巨大爆炸，整個城市瞬間進入白晝，持續時間10秒左右，目前消防救援工作正在進行中。

據微博消息，爆炸地點為工廠。至晚間12點火勢已被控制，有兩名值班人員受傷，是否有其他傷亡，尚待清查。

(中時電子報)