為入境禁令辯護 川普指法院太政治化
美國總統川普今天嚴厲抨擊正在酌磨是否要恢復他爭議性入境禁令的聯邦法官們，指這些法官「太過政治化」；並說，即使是「高中壞學生」都知道，法律會支持他。
川普在全美各地執法官員出席的會議中，為他下達的行政命令辯護，這道命令在生效1週後遭聯邦法院裁定在全國暫停實施。他說：「我認為，我們的安全如今已陷入風險。」
川普這道命令禁止所有難民入境120天，敘利亞難民無限期禁止入境。至於伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門人民則是禁止入境90天。
川普說：「我從來不願意說法院有偏見，因此我不會說這句話，而我們也還未作出認定。」
「但法院似乎太過政治化，如果他們能讀出陳述狀並採取正確作法，對我們的司法制度而言就太好了。」
第九巡迴上訴法院可望在週未裁定，是否恢復川普入境禁令的效力。這項禁令在美國和海外各機場造成了混亂，也招致大規模抗議。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。