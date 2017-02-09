為入境禁令辯護 川普指法院太政治化

美國總統川普今天嚴厲抨擊正在酌磨是否要恢復他爭議性入境禁令的聯邦法官們，指這些法官「太過政治化」；並說，即使是「高中壞學生」都知道，法律會支持他。

川普在全美各地執法官員出席的會議中，為他下達的行政命令辯護，這道命令在生效1週後遭聯邦法院裁定在全國暫停實施。他說：「我認為，我們的安全如今已陷入風險。」

川普這道命令禁止所有難民入境120天，敘利亞難民無限期禁止入境。至於伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門人民則是禁止入境90天。

川普說：「我從來不願意說法院有偏見，因此我不會說這句話，而我們也還未作出認定。」

「但法院似乎太過政治化，如果他們能讀出陳述狀並採取正確作法，對我們的司法制度而言就太好了。」

第九巡迴上訴法院可望在週未裁定，是否恢復川普入境禁令的效力。這項禁令在美國和海外各機場造成了混亂，也招致大規模抗議。1060209

(中央社)