俄異議領袖再被判有罪 角逐總統夢恐斷

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俄羅斯法院今天判處克里姆林宮批評大炮－反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）5年緩刑，此判決可能終結納瓦尼在2018年角逐總統大選，以對蒲亭連任提出挑戰的壯志。

基洛夫市（Kirov）法院承審法官判定，納瓦尼侵吞公款有罪，判處他5年緩刑，同案被告－商人歐非謝洛夫（Pyotr Ofitserov）則獲判4年緩刑。

歐洲人權法院（European Court of Human Rights）去年撤銷納瓦尼2013年的原判決，理由是納瓦尼和歐非謝洛夫未獲公平審判，基洛夫法院因此進行重審，但裁決結果重演2013年的原判決。

基洛夫法院還判罰納瓦尼和歐非謝洛夫各50萬盧布（8500美元）罰款。

此一有罪判決，恐會禁止他參選總統。不過納瓦尼隨後悍然無畏地表示，他將參選總到底。

納瓦尼告訴記者：「根據憲法，我絕對有權利參與總統大選，而我也將參選到底。我將繼續代表人民的利益，人民期盼見到1個正常、誠實且沒有貪腐的俄國。」1060208

(中央社)