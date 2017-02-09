NBA》杜蘭特：跟韋少不和都是假戲碼
去年夏天轉戰勇士，杜蘭特(Kevin Durant)與韋斯布魯克(Russell Westbrook)關係惡化的傳言，不絕於耳，如今勇士將在台灣時間12日，前往雷霆主場作客，兩人的互動必定備受關注，而就在首次回到熟悉的雷霆主場前，杜蘭特受美媒訪問時澄清，「我跟韋少恩怨都是假的戲碼。」
將首次重返待8年的契薩皮克能源公司球場(Chesapeake Energy Arena)，杜蘭特近期接受《ESPN》馬克史騰(Marc Stein)訪問時表示，他已經準備好面對一切，「對他們而言，球隊比一個球員更重要，我想他們不會讚揚我，我知道會發生甚麼事。」至於跟韋少的不和，他表示一切都因無心說出「無私」惹禍。
「當時我在受訪，用『無私』形容勇士的隊友，」杜蘭特直言，在他說出這句話後，隨後就有人跑去告訴韋少這件事，甚至曲解他是說雷霆上下都很自私，「當我知道後，我明白有人想試著把事情鬧大，顯然他(韋少)沒聽過那段訪問，媒體想扭曲真相很容易，在我們之間製造對立。」
(中時電子報)
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