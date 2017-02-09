臉書新增工具 災難時供人們伸援他人

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社群網站龍頭臉書今天升級其安全檢查功能，讓人們可以在災難後伸出援手，或獲得援助。

根據臉書負責社會公益的副總裁葛列特（Naomi Gleit），臉書在1處論壇新增「社群援助」（Community Help）的功能，經歷水患、地震、火災，或其他自然天災抑或意外悲劇的受害（難）者，可在此論壇獲得奧援。

葛列特說：「發生的危機的時候，聯繫相通比任何時間更攸關至鉅。」

臉書在2014年增設安全檢查功能，作為用戶讓家人、親友方便得知他們是否在災害後安全無恙。

社群援助現在讓人們在危機、災難後尋獲或提供諸如食物、庇護所甚或交通運輸等援助。1060209

(中央社)