華裔市議員槓上美防長瘋狗！
為了釣魚台主權誰屬？加州庫比蒂諾市華裔市議員張昭富槓上了美國新任國防部長瘋狗馬蒂斯！
早年從台灣移民到美國張昭富，剛卸任市長職務，目前為庫市市議員。當他看到川普總統新任命的國防部長馬斯於2月3日在日本指出：「釣魚島適用《日美安保條約》之說法，甚表不滿，並立即著手向白宮請願，要求立即糾正此一錯誤的政策。
張昭富今天對本報記者表示：「這是美國國防部最高官員的說法，是前所未聞的，決不能等閒視之。」
張昭富認為，「日本對釣魚台群島是沒有主權的。」他因此就向白宮請願網站提出請願，呼籲民眾連署要求糾正此一錯誤政策。
張昭富向白宮請願的申請上提出：「釣魚台群島是屬於中國的，並非日本。請糾正政策。」該請願指出，釣魚台群島屬於中國已經是超過600年以上了，不希望浪費我們納稅人的錢去協防日本的非法佔有釣魚台群島。美國於1972年「錯誤」的將釣魚台群島交給了日本，而日本也「錯誤」的宣稱其擁有釣魚台群島的主權。「這兩個錯誤，並不能使之變成對的」。「美國與日本的這兩個非法行徑，並不能使之成為合法。」
張昭富指出，「我是美國人，也是納稅人。我不希望美、中兩國為了釣魚台群島主權問題進行對峙，甚至打了起來。這是我所不願意看到的。」
問及此舉是否能產生有效的影響力？張昭富對本報記者稱，「我一向做事，就是只問耕耘，不問成果。這是該做的事情，盡其在我，成不成在天。」
張昭富於2月5日在白宮請願網站提出的請願連署，必須在30天之內獲得10萬人簽名連署，白宮方面才會對請願內容做出回應。
(中時電子報)
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