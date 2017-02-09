MLB》「我想先發！」大都會惠勒傷癒拚輪值
經歷韌帶重建手術(Tommy John)，惠勒(Zach Wheeler)睽違2年，總算重返熟悉的大聯盟戰場，然而一切人事全非，辛德加(Noah Syndergaard)等年輕投手竄出，想擠進堪稱全大聯盟最強的先發輪值，難度相當高，但惠勒選擇放手一搏，「我知道我屬於先發輪值。」
現年26歲的惠勒，2013年菜鳥球季，17場先發就繳出7勝5敗、自責分率3.42戰績；隔年也有11勝11敗，受傷前是大都會的不動先發之一，正當表現要起飛之時，無奈傷痛此時找上門，使他被迫暫時離開大聯盟，邁入漫長的復健之旅。
《紐約郵報》凱文科南(Kevin Kernan)報導，如今惠勒眼中只有一個目標，就是不要被擺在牛棚，「我感覺如果到牛棚，就會離不開那個位置，我不想那樣。如果你夠好，他們不會讓你去牛棚。所以只能努力拚卡位，這也是為甚麼我想試著讓所有人明白，我不是牛棚投手，我是先發。」
大都會如今扣掉「三本柱」辛德加、狄葛朗(Jacob deGrom)、哈維(Matt Harvey)，若再加上受重用的麥茲(Steven Matz)，先發席次僅勝1席，惠勒想重返先發頗有難度，不過他倒是樂觀的說，「如果跟這些大聯盟的傢伙競爭，還能擠進先發會很有趣，我看到了現況，但我依然會持續去做。」
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