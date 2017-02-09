川普嗆 美國司法太政治化了

川普不服就此提出上訴以恢復禁令，他今天更嚴厲抨擊這些聯邦法官們，嗆他們「太過政治化」。(圖片取自美聯社)

川普一上任，禁止7個以穆斯林為主的國家公民入境美國的禁令，引起軒然大波美國西雅圖聯邦法官羅巴特（James Robart）上周五下令，暫緩執行，川普不服就此提出上訴以恢復禁令，他今天更嚴厲抨擊這些聯邦法官們，嗆他們「太過政治化」。

川普這道命令禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等7國人民禁止入境90天。所有難民入境120天，敘利亞難民無限期禁止入境。

川普剛剛在推特表示，如果沒辦法打贏這場該贏的官司，「我認為，我們的安全如今已陷入風險。」「但法院似乎太過政治化，如果他們能讀出陳述狀並採取正確作法，對我們的司法制度而言就太好了。」

但日前法官已駁回上訴，要求雙方補件再繼續審，第九巡迴上訴法院可望在週未裁定，是否恢復川普入境禁令的效力。

(中時電子報)