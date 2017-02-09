MLB》洋基動念補先發？看上崔維伍德

崔維伍德先發後援兩相宜，洋基似乎有興趣網羅。(美聯社資料照)

洋基季後補進查普曼(Aroldis Chapman )等強將，準備積極迎接開季，但遲遲未能補到先發，總還是為人詬病，去年不斷傳出想搶白襪坎塔納(Jose Quintana)，不過如今他們似乎有新的選擇，那就是仍在市場中、上賽季表現精采的前小熊左投崔維伍德(Travis Wood)。

30歲的伍德上賽季先發出賽，生涯擔任先發投手，投776局繳出自責分率4.19、每局被上壘率1.29、每9局三振(SO9)7.1次紀錄；轉戰牛棚後，則是鬼神般的有自責分率2.83、每局被上壘率1.14、SO9達9.1，去年還在季後賽屢扮演稱職救火隊，甚至敲出首轟，帳面上來看，他後援更顯出色，現在兩種機會都找上門。

《theScore》報導，目前洋基的先發輪值，固定的三人僅有田中將大、皮內達(Michael Pineda)、「沙胖」沙巴西亞(C.C. Sabatha)，若是伍德如願加盟，將與其他如塞弗瑞諾(Luis Severino)跟C.格林(Chad Green)等人，競爭剩餘兩名先發名額，左投又有實績，伍德相較其他兩人，至少已先贏在了起跑點上了。

(中時電子報)