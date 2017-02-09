索馬利亞前總理法馬喬當選總統

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索馬利亞前總理法馬喬（Mohamed Abdullahi Farmajo）今天當選總統，現任總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）已承認在第2輪的國會議員票選中輸給法馬喬。

勝選的法馬喬說：「這是索馬利亞團結的開始，也是打擊青年黨（Shabaab）及貪腐的開始。」

經過6小時2輪的投票，法馬喬未能贏得2/3多數票，但以184票對97票領先穆哈莫德。

今年55歲的法馬喬擁有美國和索馬利亞雙重國籍，育有4名子女。（譯者：中央社簡長盛）1060209

(中央社)