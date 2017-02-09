MLB》洋基總管：G.桑契斯下季難再有神表現

凱許曼認為G.桑契斯不會再有去年的神級表現。(美聯社資料照)

去年球季G.桑契斯(Gary Sanchez)神奇「轟」破紀錄，擦亮「強打捕手」的招牌，同時也讓人在波沙達(Jorge Posada)後，再次看見洋基捕手的新希望，下賽季有望迎接完整球季，不過美媒《theScore》報導，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)卻認為，桑契斯幾乎不可能複製去年神一般的演出。

洋基上賽季交易截止日前，送出不少大咖換回新秀，也給了桑契斯發揮機會，而他也沒讓教練失望，登上大聯盟後頻頻開轟，先以45戰19轟，改寫大聯盟最快19轟紀錄，最後51戰20轟，則追平1930年柏格(Wally Berger)所創成就，前景大有可為。

根據《PECOTA》及《Steamer》兩個預測網站的資料，桑契斯新賽季的勝利貢獻值(WAR)將可達3.9，上個賽季達成這個目標的捕手，僅兩名明星球員波西(Buster Posey)跟魯克洛伊(Jonathan Lucroy)達標，即便數字就在眼前，但凱許曼仍不敢肯定，「我不確定他(桑契斯)能否複製相同表現。但經驗告訴我，絕不要有過度期望。」

凱許曼的憂慮也似乎並無道理，攤開桑契斯上賽季的表現，53場出賽，打擊率2成99、上壘率3成76、長打率6成57，整體攻擊指數(OPS)1.032，成績相當夠水準；但值得注意的是，他接近季後的10場比賽，或許是手感下滑，抑或是被研究，雖有3轟，打擊率卻僅1成79，成為一個警訊。

(中時電子報)