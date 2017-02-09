女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨

我要評比

美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）最近決定，停止銷售川普女兒伊凡卡（Ivanka）的時裝系列產品，川普總統今天抨擊諾斯壯。

法新社川普在推文中說：「我女兒伊凡卡一直被諾斯壯不公平對待。」

他說：「她是一位了不起的人，經常促使我做對的事情。真可怕。」

川普是在向一群地方執法幹員發表談話後作了上述表示。川普在對執法幹員的談話中就恐怖主義的危險性提出了嚴厲的警告。

在美國和加拿大在350家分店的諾斯壯上週說，由於銷售業績不佳，決定停止銷售伊凡卡的時裝系列產品。這些產品包括衣服、鞋子和配件等。

諾斯壯在聲明中說，這項決定純粹是基於商業業績，屬於定期檢討2000個銷售品牌的一部分。（譯者：中央社簡長盛）1060209

(中央社)