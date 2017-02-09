MLB》跳脫合約？田中將大：沒想過

田中將大現在只想專心備戰新球季。(美聯社資料照)

「神之子」田中將大去年投出旅美最佳表現，儼然已成洋基王牌，不過隨著邁入第四個球季，不少媒體預測他球季結束後，若還能維持高檔表現，很可能跳脫合約拚身價，不過田中如今回應，表示他還未想到這件事情，只想專注於新球季。

《theScore》報導，田中當初與洋基簽下7年1.55億美金的超大合約，明年2018到2020年間球季，年薪將為2300萬美金，外界預期，他很可能投身自由市場拚身價，面對這個問題，田中透過翻譯表示，「迎接新球季，我打算先把這些事情放一邊。」

「要迎接新球季，就不會想那些，」田中直言，他現在僅打算專心備戰球季，等到球季結束時，才會打算去審慎思考這件事情，現在專注於訓練的他，狀況比想像中更好，「我想我可以加點力氣去頭，現在感覺很好，感覺比去年調整進度還快。」

為了備戰新球季，田中雖然曾表態想打經典賽，但最後仍決定婉拒參賽，「我必須考量很多事情，」田中說，「今年球季我要盡可能待滿整季，我明白球團對我的期待。」上賽季他出賽31場，繳出14勝4敗、自責分率3.07戰績，看現在的狀況，新賽季成績有望再突破。

(中時電子報)