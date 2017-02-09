MLB》跳脫合約？田中將大：沒想過
「神之子」田中將大去年投出旅美最佳表現，儼然已成洋基王牌，不過隨著邁入第四個球季，不少媒體預測他球季結束後，若還能維持高檔表現，很可能跳脫合約拚身價，不過田中如今回應，表示他還未想到這件事情，只想專注於新球季。
《theScore》報導，田中當初與洋基簽下7年1.55億美金的超大合約，明年2018到2020年間球季，年薪將為2300萬美金，外界預期，他很可能投身自由市場拚身價，面對這個問題，田中透過翻譯表示，「迎接新球季，我打算先把這些事情放一邊。」
「要迎接新球季，就不會想那些，」田中直言，他現在僅打算專心備戰球季，等到球季結束時，才會打算去審慎思考這件事情，現在專注於訓練的他，狀況比想像中更好，「我想我可以加點力氣去頭，現在感覺很好，感覺比去年調整進度還快。」
為了備戰新球季，田中雖然曾表態想打經典賽，但最後仍決定婉拒參賽，「我必須考量很多事情，」田中說，「今年球季我要盡可能待滿整季，我明白球團對我的期待。」上賽季他出賽31場，繳出14勝4敗、自責分率3.07戰績，看現在的狀況，新賽季成績有望再突破。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。