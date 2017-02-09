海削！舊金山警方鎖定4脫衣舞業

看一場脫衣舞卻被海削30萬台幣，舊金山警方接獲消費者檢舉並對案件展開調查。(照片取自NBC Bay Area電視台網站報導截圖)

當地媒體列出這四家遭調查的脫衣舞俱樂部。(照片取自NBC Bay Area電視台網站報導截圖)

看一場脫衣舞卻被海削30萬台幣？這個鉅額帳單出現在美國的脫衣舞俱樂部，消費者渾然不覺，事後才大受驚嚇。

在接獲20多位消費者舉報被脫衣舞俱樂部「豪砍」之後，美國加州舊金山警方展開對4家脫衣舞俱樂部的刑事調查，懷疑這些俱樂部涉嫌以顧客的信用卡或提款卡，收取大額未經顧客授權的費用。

舊金山警方指出，在過去的3年中，該局已接獲15宗舉報案件，涉及20多位被害者，聲稱被脫衣舞俱樂部非法豪砍酒資、坐檯，甚至被下毒等。經舉證之後，舊金山警方已向檢方取得搜查令，並展開對北岸區附近的4家脫衣舞俱樂部進行犯罪調查。

根據當地11號台NBC Bay Area的調查報導，這4家被調查的脫衣舞俱樂部，包括Little Darling、Garden of Eden、Roaring 20s和New Century戲院，它們皆屬於西雅圖總部的娛樂業集團Déjà Vu。據法庭文件指出，一位叫Steve的酒客，叫了一位脫衣舞女到其桌上跳舞，被告知要收費200美元。但是，他卻被告知他的信用卡被拒絕了。他只好在俱樂部的提款機取得現款200美元付給脫衣舞女。沒想到他一回家之後，立即發現他的銀行帳戶被提走了2,500美元。當他向銀行投訴之後，銀行印出一張領取2,200美元以及300美元小費的單據。

另一位被害者被豪砍的故事更為誇張，他在Garden of Eden看脫衣舞秀，原本只應付1,600美元。但事後，他發現他的信用卡被多刷了4次，9,550美元、11,500美元、23,500美元、44,5000美元，總共涉嫌被盜刷了9萬美元，相當於將近新台幣30萬元。

另外，警方也透露，先前曾接獲類似報案，有2名受害人告訴警察，他們在喝下店家服務的飲料之後昏迷，懷疑自己被下了藥。

NBC Bay Area的記者也向這四家脫衣舞俱樂部所屬的娛樂業集團Déjà Vu詢問，該集團回應稱，這四家俱樂部都是獨立經營，根據規定，業者收費都是在消費者同意下才會進行。而俱樂部業者在回應媒體詢問時，也否認指控，並認為事件乃消費者花錢事後後悔之舉。

舊金山警方指出，「我們對這一指控是非常認真看待的」。 「我們不知道究竟發生了啥事，但我們知道這其中一定有貓膩」。

(中時電子報)