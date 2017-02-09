臉書新工具 災難可求救或援助他人

最近臉書又加強其安全檢查功能，新增「社群援助」（Community Help）的功能，讓人們可以在災難後伸出援手，或獲得援助。(圖片取自美聯社)

早前臉書(Facebook)發表專為災害發生時協助人們通訊聯絡的安全檢查功能（Safety Check），讓人們可以簡單、快速的方式地向親友報平安。最近臉書又加強其安全檢查功能，新增「社群援助」（Community Help）的功能，讓人們可以在災難後伸出援手，或獲得援助。

臉書在2014年增設安全檢查功能，作為用戶讓家人、親友方便得知他們是否在災難後安全。臉書副總裁葛列特（Naomi Gleit）說：「發生的危機的時候，聯繫相通比任何時間更攸關至鉅。」

他表示臉書現在又新增「社群援助」（Community Help）的功能，經歷地震、水災、火災、山崩，或其他自然天災抑或意外的受害者，都可在此論壇獲得援救，讓人們在危機、災難後尋獲或提供諸如食物、庇護所甚或交通運輸等援助，而別人也能適時伸出援手。

(中時電子報)