女兒衣著品牌被撤 川普氣壞批評百貨公司

一名女性正要走進Nordstrom百貨公司。(美聯社)

美國總統川普 (Donald Trump)在其大女兒伊凡卡(Ivanka)的服飾品牌被連鎖百貨公司Nordstrom撤櫃後，上推特批評該公司對伊凡卡不公平，再度引發外界對川普利用其職位幫助其家族生意的疑慮。

根據美國ABC新聞網，白宮發言人史賓塞(Sean Spicer)說，川普的推文是在回應「針對他女兒的攻擊」，並表示川普有權為其家族發聲，以及為他們的商業活動和成功股掌。

川普在推特上說：「我女兒伊凡卡遭到Nordstrom不公平的對待。她是個很棒的人，每次都敦促我作對的事情！這真是太糟糕了！」

川普曾在推特上攻擊過美國汽車製造商和波音公司等，但這是首次川普為了女兒的公司發動攻擊，引發外界對於利益衝突的憂慮。

Nordstrom上週表示它決定要撤掉伊凡卡的品牌是因為銷售不佳，以及每年它都會更新10%的產品的傳統。北卡羅萊納州百貨公司Belk也表示將不會在其網站上銷售伊凡卡的衣服，但門市中仍有伊凡卡的專櫃。另一家百貨公司T.J. Maxx的母公司，則指示員工不要把伊凡卡的商品分開販售，並且撤掉該品牌的標誌。

Nordstrom的股價遭到在川普在推特上批評後一度下跌，就像其他先前也曾遭到川普批評的公司一樣，但之後其股價回彈約3%。

(中時電子報)