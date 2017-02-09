寒流報到全台急凍！台南以北低溫特報 北市體感7度

寒流今報到，全台急凍有感，氣象局也針對18縣市發布了低溫特報。(報系資料照片)

各地預測溫度圖。(取自中央氣象局)

受到今年入冬以來最強冷空氣南下影響，全台降溫有感，中部以北各地都有機會出現10度以下低溫，氣象局也針對了台南以北，包含金門、連江在內等18縣市發布了低溫特報。

今天清晨開始，中部以北的民眾，起床就能感受到氣溫溜滑梯，預測各地溫度，北部11-13度、中部13-18度、南部15-23度，而體感溫度方面，台北市僅有7-14度、台中7-12度。另外在今晨4:43分，淡水已經測得9.7的低溫，隨著冷空氣的到來，氣溫恐會繼續下降。

而要多加留意的是，這波冷空氣的影響時間相對較長，預計天氣最冷的時間點，落在周五晚間到周六清晨左右，一直要到下周二，才會有回溫的感覺，提醒民眾要做好禦寒措施、農漁養殖業更是要做好防寒害的工作。

另外由於這波冷空氣屬於乾冷，除了週四會有短暫飄雨外，下半天開始天氣轉為晴到多雲，夜間有機會出現輻射冷卻，在天亮前將會是溫度最低的時間點，家中若有長輩習慣早起外出運動，記得提醒多穿上保暖衣物，或等太陽出來後溫暖些再出門。

至於在空氣品質部分，由於境外汙染物隨著冷空氣南下，因此造成未來幾天空氣品質不佳，呼吸道敏感的朋友建議您減少戶外活動。今日金門、馬祖及中南部地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，中部及雲嘉南受風速增強影響，局部地區有揚塵現象，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)