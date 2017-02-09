寒流南下 氣溫急降
中央氣象局表示，8日晚間至9日入冬首波寒流南下，氣溫明顯下降；台灣東半部地區有局部短暫雨，中部以北地區及馬祖為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。
氣象局指出，中部以北及宜蘭9日一大早就會有冷的感覺，溫度僅攝氏12至14度，北台灣整天偏冷，高溫不超過13、14度，中部高溫略回15至18度。
雖然南台灣白天仍有20至23度的高溫，但中午過後氣溫由北往南急降，晚上至10日清晨全台急凍，北部及東北部低溫將下探至8、9度，中部低溫10度左右，其他地區最低溫也有12至14度，提醒農漁養殖業做好寒害的工作，民眾也要保暖禦寒。
天氣方面，8日晚間至9日上午北部及東半部地區有些局部短暫雨，中部地區也有零星雨，之後水氣減少轉為乾冷的型態，僅東半部還有些零星降雨。
此外，9日晨起台灣北部海面（含釣魚台海面）、台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級；台灣海峽南部平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。
強烈東北風影響，9日晨起台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。1060209
(中央社)
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