英下議院正式通過授權首相談判脫歐

英國下議院今天以壓倒性的多數通過議案，授權首相梅伊（Theresa May）談判脫歐，使英國向脫歐跨近了一大步。

英國下議院以494票對122票通過這項議案，使梅伊能夠啟動歐洲聯盟里斯本條約第50條，開始就退出28個會員國的歐盟展開2年的談判。

這項包括2個條款的議案在未修正下通過，現在將送給上議院審議。梅伊的保守黨在上議院並非多數，可能遇到更多的反對。

下議院通過這項議案使梅伊得以邁向她所誓言的在今年3月底前開始脫歐進程。在去年6月公投前，下議院有大約2/3的議員反對英國脫歐。（譯者：中央社簡長盛）1060209

(中央社)