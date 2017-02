英首相梅伊膽敢調侃川普 「這個」大小

英國首相梅伊上月底到訪白宮,與美國總統川普親密牽手的一幕,被媒體拍下,大做文章。(圖片取自nigerianbulletin)

英國首相梅伊上月底到訪白宮,與美國總統川普親密牽手的一幕,被媒體拍下,大做文章。近來媒體報導,平時形象端莊的的梅伊周一出席保守黨私人籌款晚宴時,竟然拿川普手掌大小開玩笑!

英國媒體報導指出,梅伊周一在晚宴上接受鼓掌致詞時,話鋒一轉忽然說:「感激如此的熱烈的歡迎。自從在白宮的走廊經過後,我從來未收過如此掌聲了。(I dont think I have received such a big hand...)」由於「big hand」一詞,除了鼓掌外之外亦有另一個意思是「大手掌」,梅伊似乎重提川普和她牽手的那一幕。

川普的手掌大小也不是第一次被討論,在競選期間曾被黨內對手魯比奧(Marco Rubio)嘲笑說:「你們見過他的手嗎?你們知道小手對男人而言是代表什麼。」似乎暗指他的「那話兒」,就像手掌般小。這番言論引來抨擊卻也成為茶餘飯後的話題。

不過不爽的川普其後在電視節目伸出雙手反擊:「看看這雙手,很小嗎?我保證它沒有問題!」

(中時電子報)