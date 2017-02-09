英首相梅伊膽敢調侃川普 「這個」大小
英國首相梅伊上月底到訪白宮，與美國總統川普親密牽手的一幕，被媒體拍下，大做文章。近來媒體報導，平時形象端莊的的梅伊周一出席保守黨私人籌款晚宴時，竟然拿川普手掌大小開玩笑！
英國媒體報導指出，梅伊周一在晚宴上接受鼓掌致詞時，話鋒一轉忽然說：「感激如此的熱烈的歡迎。自從在白宮的走廊經過後，我從來未收過如此掌聲了。（I dont think I have received such a big hand...）」由於「big hand」一詞，除了鼓掌外之外亦有另一個意思是「大手掌」，梅伊似乎重提川普和她牽手的那一幕。
川普的手掌大小也不是第一次被討論，在競選期間曾被黨內對手魯比奧(Marco Rubio)嘲笑說：「你們見過他的手嗎？你們知道小手對男人而言是代表什麼。」似乎暗指他的「那話兒」，就像手掌般小。這番言論引來抨擊卻也成為茶餘飯後的話題。
不過不爽的川普其後在電視節目伸出雙手反擊：「看看這雙手，很小嗎？我保證它沒有問題！」
(中時電子報)
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