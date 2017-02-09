巴黎地鐵站傳電線起火爆炸 8人受傷

巴黎地鐵義大利廣場站傳出爆炸聲後被警方封鎖。(圖取自Jose Cervera的推特)

巴黎地鐵義大利廣場站(Place d’Italie)晚間傳出爆炸聲，數十名乘客因此疏散，目前據說有8人受傷，爆炸原因傳是電線起火導致。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)，該地鐵站傳出巨大爆炸聲響後，法國警方和安全官員已經抵達並封鎖現場，目前認為這起事件是意外。

義大利廣場站位於巴黎南部的第13區，有多條地鐵線通過。這起事件引發法國政府關切，因為上週在羅浮宮才發生有人持大彎刀攻擊人的事件。巴黎這兩年來遭遇多起恐怖攻擊，2015年11月發生連環恐攻，3名自殺炸彈客在法蘭西體育場引爆炸彈、槍手攻擊巴塔克蘭劇院，整體事件造成130人死亡。去年7月也發生有人駕駛大卡車衝撞尼斯人群的攻擊事件，造成86人死亡、434人受傷。

(中時電子報)