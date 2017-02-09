英國下議院 三讀通過脫歐法案

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英國下議院周三以494票對122票壓倒性票數通過法案，允許首相梅伊啟動為期兩年的脫歐程序。(圖片取自美聯社)

英國下議院周三以494票對122票壓倒性票數通過法案，允許首相梅伊啟動《里斯本條約》第50條，展開為期兩年的脫歐程序。

法案接下來交給上議院，預料將在2月20日審議法案，法案雖然遇到一些阻力，但上議院無權推翻法案，法案能在數星期內通過，梅伊有望於3月底啟動脫歐程序。

工黨曾表示會尊重公投決定，不會阻礙脫歐法案通過，早前要求黨員支持草案，但仍有五十二人倒戈，甚至議員李維士（Clive Lewis）於表決前辭職，他稱：「我不能違背良心，投票支持損害國家利益的法案。」

(中時電子報)