石碇春之旅！賞烏來杜鵑、品百年豆腐店

石碇街道上的烏來杜鵑，美不勝收！（新北市農業局提供）

春天來了，為自己規劃一趟旅行吧！趁著三、四月來趟石碇之旅，賞烏來美麗杜鵑花、品嚐石碇特色美食！百年豆腐店、吊腳樓、不見天街等，用心感受美麗的台灣春天！

台灣特有種烏來杜鵑不只在烏來，石碇也是他的家！烏來杜鵑原生地分布在北勢溪一帶，自翡翠水庫將其大部分原生地淹沒後，僅存少數移植栽培，屬特有生物保育研究保育中心評估之野外滅絕級植物。

為此新北市農業局持續推動原生植物復育工作，除在苗圃及野地進行扦插復育外，亦與嘉義大學合作成功培育1,200株實生苗，增加物種歧異度，目前於石碇區、烏來區及新店區都可以看見烏來杜鵑復育的成果。

台灣特有種烏來杜鵑不只在烏來，石碇也是他的家！（新北市農業局提供）

近年受遊客喜愛的景點石碇千島湖，除了秀麗的環山湖景外，每逢3-4月杜鵑花期時沿途可隨興車遊或散步欣賞烏來杜鵑，此外也可順遊淡蘭古道及烏塗溪親水步道，封溪護魚的水質乾淨，溪床可見蝴蝶及鳥類聚集，相當愜意雅致。

又或可至石碇老街走走，探訪極具特色的百年豆腐店、吊腳樓、不見天街等，也可於藝文館前的農夫市集選購當地小農用心生產的生鮮蔬果，讓石碇輕小旅能夠美麗又健康！

新北市農業局表示，過去各單位在復育時所栽種的烏來杜鵑多為無性繁殖的扦插苗，可以保留母株的優良性狀，但為了增加基因的歧異度，農業局於104年起委託嘉義大學合作培育烏來杜鵑實生(種子)苗，在同樣環境下生長種苗的植株大小、成長速度也都有很高的差異性。

而杜鵑屬的植物因為種子較小，所以由種子所培育之苗木生長較為緩慢，今年預計逐步將健壯的植株移植至適宜之河岸棲地，讓烏來杜鵑能在野地自然的繁衍復育。

烏來杜鵑在石碇 實生苗準備回家。（新北市農業局提供）

新北市農業局長特別呼籲，烏來杜鵑復育成果得來不易，請民眾在賞花之時切勿任意採摘，而在欣賞自然及人文美景同時，鼓勵大家共同響應「輕」近山林運動，以尊重、謙卑的態度親近自然、體驗人文，共同守護我們美麗的家！

(中時電子報)