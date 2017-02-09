被吳敦義諷房子很多 洪秀柱：房子很大、黨員在心

國民黨主席洪秀柱。（報系資料照片/姚志平攝）

國民黨將在5月20日舉行黨主席選舉，黨魁之爭早已開打，而日前吳敦義指洪秀柱曾說，這是一場庶民對上權貴的戰爭，反擊稱「我才是庶民，房子只有一小棟」，還諷刺洪秀柱不知道有多少棟？

對此，根據中評社報導，國民黨主席洪秀柱8日晚間出席2場新春團拜活動後表示，她並沒有說過「庶民vs.權貴」，可能是吳敦義誤會，「公職人員財產申報清楚明白，哪有什麼權貴跟庶民？」，另外洪秀柱也強調，她心裡有很多房子，房子很大、黨員都在她的心裡。

另外對於黑道、人頭黨員入黨爭議，也有意角逐黨主席的郝龍斌，日前建議黨中央組織一個超然的審查委員會，審查從去年到現在團體入黨情形，不能因為人頭黨員操控黨主席選舉，影響黨的形象。對此，洪秀柱也表示，只要每個參選人同意，而且這個方法是可以順利、落實的，相信大家都不會有意見。

(中時電子報)