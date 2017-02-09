色大膽小 顏永烈露癡漢笑容難忘海灘辣妹

顏永烈被辣妹包夾，舉止很安分。（TVBS提供）

三人見到可愛的澳洲鵜鶘相當興奮。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《食尚玩家》主持人莎莎、顏永烈帶來賓兼翻譯巴鈺前往澳洲，三人前往有衝浪天堂之稱的黃金海岸，顏永烈色大膽小，跟泳裝辣妹合照全身僵硬，莎莎跟巴鈺敲邊鼓叫他「摟一下」，但顏永烈一直害羞說：「不好啦！我有家室了！」雖然沒有實際行動，但一合照完，顏永烈立刻露出癡漢笑容說：「好香喔！」讓莎莎直翻白眼，巴鈺也笑他：「有色心沒色膽！」

(中時)