美汽油存量意外下滑 油價上漲

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彭博社報導，由於上週美國汽油存量意外下滑，並擺脫自去年10月以來最大的原油供給增幅，油價上揚。

根據美國能源情報署的數據，上週汽油存量減少86萬9000桶。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）3月交割價格漲17美分，報每桶52.34美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油3月交割價格漲7美分，報每桶55.12美元。（譯者：中央社簡長盛）1060209

(中央社)